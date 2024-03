Helicóptero cai em represa e casal sai ileso | A TARDE

Um helicóptero particular com dois tripulantes caiu em uma represa na noite de sábado, 16 na região central do Paraná e o casal saiu ileso, sem precisar de nenhum tipo de atendimento médico, segundo o Corpo de Bombeiros.

A corporação explica que o casal estava sobrevoando a região do alagado Salto Santiago quando a aeronave caiu e afundou a cerca de 40 metros da margem, por volta das 20h. Nas proximidades do local há um condomínio e populares ajudaram a resgatar o casal com embarcações, segundo a brigada comunitária. A equipe explica que o acidente aconteceu em uma parte de baixa profundidade da represa.

A corporação também afirma que a aeronave, de propriedade de Marcos, estava em situação regular e será retirada do local neste domingo (16).



De acordo com o Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB), o helicóptero possui dois assentos e tem autorização para voos noturnos. As causas do acidente serão investigadas.