Homem é preso com mais de 400 mil maços de cigarros contrabandeados | A TARDE

Um caminhão carregado com caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai foi apreendido, na tarde desta terça-feira, 23, no Km 502 da BR-101, trecho do município de Itabuna, no sul da Bahia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante ações de fiscalização e combate ao crime, os agentes deram ordem de parada ao caminhão. Foram solicitados os documentos, e na entrevista, o motorista disse que a carroceria estava vazia.

Ao retirarem a lona para vistoriar o compartimento, os PRFs encontraram cerca de 425 mil maços de cigarros paraguaios, mercadoria avaliada em quase R$ 1,5 milhão.

O motorista de 37 anos apresentou várias informações desencontradas sobre a origem e o destino da carga contrabandeada.

Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Polícia Federal de Ilhéus. A pena base para o crime de contrabando e descaminho varia de 2 a 5 anos de reclusão.