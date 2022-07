Homem que assassinou petista no Paraná recebe alta da UTI, diz TV

O autor dos disparos que resultaram na morte do petista Marcelo Arruda durante festa de 50 anos recebeu alta da UTI do Hospital Ministro Costa Cavalcanti, no Paraná.

Jorge José da Rocha Guaranho segue internado na enfermaria do hospital, segundo fontes da Polícia Civil do Paraná relataram à CNN Brasil. Segundo a emissora, ele está consciente e não faz uso de sedativos.

LEIA TAMBÉM:

Diretor de clube onde Marcelo Arruda foi assassinado é achado morto

Ele foi extubado, submetido a uma traqueostomia para facilitar a respiração e respira sem aparelhos.

A família de Guaranho decidiu não divulgar seu estado de saúde para "preservar a integridade física dele", segundo informou a defesa.