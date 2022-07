Idoso espancado em show de Fábio Jr. morre em Sorocaba

Um idoso, de 63 anos, morreu depois de ter sido agredido por um homem durante um show do cantor Fábio Jr., em Sorocaba, São Paulo, na madrugada deste sábado, 30. A vítima, identificada como Antônio Carlos Juliano, chegou a ser socorrida, porém, não resistiu e morreu em uma unidade médica da cidade.

Segundo o boletim de ocorrência, os policiais militares foram acionados por volta de 1h44. No local, eles identificaram o suspeito da agressão: Leandro Luiz Manrique, que também estava machucado. O advogado dele foi procurado, mas afirmou que vai comentar o caso futuramente.

Antônio foi levado para a UPH da Zona Leste por uma ambulância que estava no evento. O suspeito da agressão disse à polícia que tinha sido empurrado pelo idoso e revidou.

A equipe da PM que estava prestando apoio na ocorrência, entrou em contato com a UPH Leste e foi informada de que a vítima havia falecido. Leandro foi levado à UPH Norte, onde recebeu os atendimentos médicos e logo em seguida, foi levado ao plantão policial.

O que dizem as testemunhas

Uma testemunha relatou que assistia ao show acompanhada pela esposa e com o amigo Antônio. Ele, que era sócio antigo do clube, estaria brincando com as pessoas nas mesas próximas.

Em um momento, a pessoa disse que percebeu um tumulto e viu Antônio caído ao chão, tendo presenciado quando Leandro pisou na cabeça da vítima.

De acordo com a informação, o suspeito já tinha agredido o idoso com um soco. A testemunha, então, teria segurado o agressor enquanto outras pessoas prestavam socorro para a vítima.

Leandro foi preso em flagrante e passará por audiência de custódia por homicídio qualificado.