Influencer é presa suspeita de matar noivo e tentar roubar van seminua

A influenciadora digital Marcella Martins, 31, teve a prisão preventiva decretada na quinta-feira, 11, suspeita de matar o noivo e tentar roubar uma van seminua. A motivação para o assassinato do sócio e consultor de empresa Jordan Lombardi, 39, ainda é investigada.

A prisão ocorreu em Cocalzinho de Goiás, próximo ao Distrito Federal. De acordo com o Correio Braziliense, o casal tinha viajado de Moema, em São Paulo, onde moravam, para Brasília e desembarcado na segunda-feira, onde ficaram numa suíte de hotel.

Segundo o advogado de Marcela, os dois fizeram uso de cocaína durante toda a viagem. Na madrugada de terça-feira, os dois discutiram, ela pegou um revólver e apontou para o esposo, disparando o tiro.

Seminua, Marcela fugiu do local. Na ocorrência, a PM registrou que por volta das 6h de quarta-feira, um motorista de transporte escolar a tinha visto, às margens da rodovia, pedindo ajuda.

O motorista informou que ao tentar ajudar a mulher, acabou sendo ameaçado com um revólver. De acordo com a investigação, ela exigiu que o homem entregasse as chaves do veículo e o celular para não atirar nele. Em um momento de distração de Marcela, o motorista fugiu. Por decisão judicial, Marcella vai ficar em cela especial, pois é bacharel em Direito.