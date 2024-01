Irmãos são sequestrados por homem que os ofereceu chocolates | A TARDE

As crianças foram encaminhadas ao Hospital Geral de Tailândia e o caso segue sob investigação. | Foto: Divulgação

Dois irmãos, um menino e uma menina, de 4 e 7 anos, foram sequestrados na cidade de Tailândia, localizada no Pará. Uma das vítimas relatou ter sido estuprada pelo sequestrador.



De acordo com informações do Portal Tailândia, o homem chegou a oferecer chocolate para as crianças para ganhar a confiança delas. O suspeito, que estava em uma motocicleta, também teria afirmado que conhecia a família dos irmãos, chegando a mencionar o nome da mãe e das tias. Ele estaria armado com uma faca e com uma arma de fogo.

Moradores de uma zona rural do município encontraram as crianças em uma estrada e acionaram a Polícia Militar. As crianças foram encaminhadas ao Hospital Geral de Tailândia e o caso segue sob investigação.