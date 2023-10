Itamaraty não confirma que haja brasileiros reféns do Hamas | A TARDE

O Itamaraty não confirma a informação de que há brasileiros reféns do Hamas. Segundo o porta-voz israelense Jonathan Conricus afirmou que haveria reféns da Argentina, Estados Unidos, França, Alemanha, Itália e Ucrânia, além de outros países.

A informação não chegou na Embaixada do Brasil em Tel-Aviv e nem no Escritório de Representação do Brasil em Ramala.

Desde o início dos ataques do Hamas contra Israel, a brasileira Karla Stelzer está desaparecida. Ela foi vista pela última vez na festa de música eletrônica que acontecia no sul do país.

Dois brasileiros já tiveram mortes confirmadas após o início da guerra.