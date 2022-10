Jornalista com adesivo de Lula é agredida em Curitiba

A jornalista Magalea Mazziotti, 43, foi espancada e teve o rosto ferido na noite desta quinta-feira, 27, quando passava por um calçadão com um adesivo de Lula (PT).

Ela afirmou que estava indo encontrar amigos quando foi atacada, teve o rosto cortado e ficou com um hematoma na cabeça.

"Estava indo encontrar meus amigos e fui atacada. Não sei se é porque estou com adesivos do Lula expondo em quem eu vou votar no domingo… Tive o rosto cortado e estou com um galo na cabeça. Não me levaram nada a princípio", disse.

A Polícia Civil do Pará analisa câmeras de segurança da região e informou que apura a autoria e circunstâncias da agressão. A suspeita é que o agressor foi um homem com cerca de 25 anos.

Magalea é produtora de conteúdo e, recentemente, colaborou com a CNN Brasil.



null Reprodução