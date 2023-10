Jovem confessa ter matado irmão de 7 anos e escondido corpo

O irmão de Caio França de Alcântara, de 7 anos, confessou que matou a criança, esquartejou o corpo e escondeu os pedaços. Caio estava desaparecido desde terça-feira,26, e foi encontrado morto debaixo da cama de Guilherme, de 19 anos, dentro da própria casa, no Jardim Ângela, zona sul de São Paulo. Guilherme foi preso.

Segundo informações da polícia, ele cometeu o crime sozinho e aproveitou que estava apenas com o irmão em casa para tirar a vida do caçula. Uma parte do corpo foi encontrada em um saco de lixo e a outra estava em outro saco, no armário.



De acordo com os investigadores, Guilherme não demonstrou remorso em seu depoimento e relatou tinha o desejo de matar uma pessoa há um mês. Esse não foi o primeiro episódio em que o jovem esteve relacionado a violência. Guilherme já havia planejado um ataque a uma escola quatro anos atrás, quando era menor de idade.

A mãe da vítima, Juliana de França, conta que costumava sair pela manhã para trabalhar e deixava a criança sob os cuidados do irmão mais velho.

Assim que o marido de Juliana chegou em casa, pouco depois da saída da esposa, ele não encontrou Caio e suspeitou que o filho pudesse ter saído. De acordo com relatos, o irmão mais velho impediu os pais de procurar o menino em seu quarto.