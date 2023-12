Jovem é preso injustamente após ser “acusado” por vítima intubada | A TARDE

Um lojista de 21 anos passou quase cinco meses preso depois de ser acusado injustamente de tentativa de feminicídio contra a própria esposa. O erro aconteceu porque a Polícia Civil “entrevistou” a vítima intubada no hospital e interpretou seus sinais como sendo uma confirmação da culpa do jovem.

A situação aconteceu em Goiânia (GO) e só foi solucionada após audiência de instrução, quando a vítima, agora recuperada e consciente, explicou o mal-entendido e disse que nem se lembrava da entrevista policial enquanto estava intubada.

“Já vi na televisão uma pessoa sendo presa injustamente, mas nunca imaginei que uma coisa dessa poderia acontecer comigo”, relatou o lojista, que preferiu manter a identidade preservada. Ele e a vítima, de 19 anos, tem um filho de um ano de idade.

Em março deste ano, os dois brigaram e se separaram, por conta de um caso extraconjugal do lojista, descoberto por causa de fotos no celular. Ele chegou a ser expulso de casa pela companheira no calor do momento.

No dia 12 de março deste ano, em uma das brigas do casal que aconteceram nos dias seguintes à separação, a jovem saiu de casa correndo sozinha. Ela foi atropelada na Perimetral Norte e ficou muito machucada, com vários traumatismos pelo corpo. A vítima foi resgatada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel (Samu) e levada para o Hospital de Urgências da Região Noroeste (Hugol).

O marido dela se tornou suspeito porque o casal estava brigando muito e o lojista tentou procurar a esposa usando uma motocicleta emprestada do irmão dela, por volta do mesmo horário em que ela foi atropelada. Para a polícia, o lojista teria usado a moto do irmão da vítima para atropelá-la.

No entanto, a ficha do Samu já descrevia que o caso era de “vítima de atropelamento por carro” e que “a vítima se jogou na frente do carro”, segundo uma mulher que acionou o socorro. O verdadeiro culpado pelo atropelamento não foi identificado.

Depoimento intubada

Responsável pela investigação, a delegada Azuen Albarello decidiu ver a situação da vítima na UTI e, ao chegar ao local, ficou sabendo que ela estava começando a sair do estado de sedação.

A policial civil então decidiu entrevistar a jovem, que não conseguia falar por causa do tubo endotraqueal em sua boca e não estava com a consciência completamente recuperada.

O relatório policial elaborado pela delegada contém as perguntas feitas para a paciente intubada e sua reação.

A delegada perguntou, por exemplo, se a vítima estava “com muito medo” do suspeito. “Imediatamente com lágrimas nos olhos, afirmou com a cabeça positivamente”, descreveu a policial no documento.

Em outro momento, a jovem intubada desesperadamente acenou com a cabeça confirmando que sim, teve os sinais vitais alterados nos maquinários médicos e tentou sair da maca, segundo o relatório.

“A vítima tentava falar algo à autoridade policial, mas a voz não saía por causa dos tubos de ventilação mecânica e traqueostomia, então ela mexia com a mão direita, como quem quisesse escrever em uma folha de papel, mas seria muito forçoso”, escreveu em trecho do relatório.