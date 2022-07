Justiça arquiva investigação sobre morte de MC Kevin

O inquérito que investiga a morte do cantor MC Kevin, ocorrida em maio do ano passado, foi arquivado após determinação do juiz Adriano Celestino Santos, auxiliar do II Tribunal do Júri.

Na decisão, o magistrado pontua que as provas não demonstram indícios de que houve ação dolosa ou culposa, nem brigas ou ações no quarto que justifiquem que a morte do artista não foi um acidente.

Ele afirma ainda que constatações do perito são compatíveis com os relatos das testemunhas.

"O referido laudo constatou, inclusive, que o corpo da vítima apresentou trajetória oblíqua compatível com movimento de impulso relatado pelas testemunhas Bianca e Victor. As testemunhas Victor, Bianca e Jonatham prestaram diversos depoimentos e suas versões são compatíveis entre si, conforme bem apontado pelo Ministério Público".

Na sentença, o magistrado afirma ainda que as trocas de mensagens obtidas após quebra de sigilo não resultaram em qualquer fato relevante.