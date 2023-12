Justiça autoriza Alexandre Correa a visitar filho com Ana Hickmann | A TARDE

A Justiça autorizou que Alexandre Corrêa, ex-marido da apresentadora Ana Hickmann, possa ver o filho do casal, Alezinho, de nove anos. O empresário está sendo acusado de agressão pela artista, que ela alega ter sofrido há cerca de três semanas na residência que moravam, na cidade de Itu, em São Paulo.

De acordo com a coluna do Lauro Jardim, no O Globo, os contatos deverão acontecer pelo intermédio de terceiros, já que a apresentadora tem uma medida protetiva para que Alexandre se mantenha distante e não faça contatos com ela.

O aval foi registrado em decisão proferida na sexta-feira pela 1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Itu (SP), a mesma em que o caso de Ana contra Alexandre tramita desde o início.

Segundo a juíza Andrea Ribeiro Borges, a medida protetiva relativa à Ana “refere-se exclusivamente à proximidade física do averiguado em relação à vítima e seus familiares, não podendo ser interpretada extensivamente”. Depois, a magistrada ressaltou que a medida “não obsta o direito de visita e acesso do averiguado (Alexandre) ao menor”.

Desde o termino do relacionamento com Hickmann, o empresário dizia publicamente que gostaria de rever o filho, apesar da medida protetiva. Esta semana, ele declarou que Ana o havia colocado em contato com a criança por meio de videochamada.

Advogado de defesa de Alexandre Corrêa, Enio Martins Murad disse que o pai aguarda estar na presença do filho ainda este fim de semana, mas aguarda um retorno da apresentadora e da defesa dela.