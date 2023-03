Laudo diz que vereadora e namorado morreram por asfixia no Ceará

Os laudos da perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), concluídos na segunda-feira, 7, apontam que as mortes da presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte (Cariri Cearense), Yanny Brena (PL), e de seu namorado, Rickson Pinto, foram asfixia. A informação foi divulgada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

A Polícia Civil tem como linha de investigação do caso da morte da vereadora, a possibilidade de feminicídio seguido de suicídio. Ela foi encontrada morta ao lado do namorado, no último dia 3, na casa da parlamentar, em Lagoa Seca, em Juazeiro do Norte.

>> Câmara de Juazeiro: Polícia suspeita de feminicídio de presidente

A suspeita existe pela casa não tersinais de invasão e o casal não ter marcas de ferimentos causados por arma de fogo. No entanto, de acordo com matéria do jornal O POVO, o corpo de Yanny Brena tinha marcas de violência. Os corpos foram encontrados de mãos dadas.

Até o momento, cerca de 20 pessoas já foram ouvidas pela Polícia Civil. Um familiar ainda informou que o relacionamento entre os dois havia terminado há poucos dias.

"A SSPDS reforça que a Polícia Civil aguarda receber outros laudos solicitados à Pefoce sobre o local de crime e de imagens de câmeras de segurança, além do laudo de pesquisa de substâncias em amostras de sangue e urina", afirma nota da pasta.

"A unidade segue realizando diligências e oitivas no intuito de elucidar os fatos. Mais informações serão repassadas em momento oportuno para não comprometer os trabalhos policiais em andamento".

O inquérito policial é conduzido pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Juazeiro do Norte (Cariri Cearense).