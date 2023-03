Lima Duarte atropela motociclista: 'Prestei os devidos socorros'

O ator Lima Duarte, de 92 anos, atropelou uma motociclista na sexta-feira, 3, em São Paulo. Em nota, ele informou que imediatamente prestou os devidos socorros à motociclista.

"Enquanto dirigia meu carro, fui envolvido em um acidente com uma motocicleta. Após a colisão, imediatamente prestei os devidos socorros à motociclista e aguardei a chegada da polícia", disse Duarte, em nota encaminhada ao portal Splash.

Segundo o colunista do portal iG, Gabriel Perline, o atropelamento ocorreu na avenida Antártica, zona oeste de São Paulo. O jornalista obteve vídeo de uma mulher identificada apenas como Simone, afirmando que foi atropelada pelo ator.

"Olhei pro lado e um carro preto tava me ultrapassando, mas na ultrapassagem ultrapassou de maneira errada e acabou batendo na minha moto junto com o carro dele. Enroscou o carro dele na minha moto e me arrastou pelo asfalto", disse a mulher.

A mulher disse que recebeu socorro e foi levada para a Santa Casa, mas que quebrou cinco ossos da bacia e passaria por cirurgia, ainda sem data e hora marcada. "Queria informar que o condutor do carro, irresponsável, que quase me matou, foi um ator da Globo conhecido, Lima Duarte. Ele parou, não fugiu da cena", completou a mulher, mas dizendo que o ator estaria contando outra versão do acidente no local.

Em comunicado, o ator disse que sua prioridade foi garantir que a motociclista recebesse a assistência necessária e "que a situação fosse tratada com a maior seriedade possível".