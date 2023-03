Luiz Carlos Suíca dispara contra vereador do RS: "Xenofóbico e idiota"

O vereador de Salvador, Luiz Carlos Suíca, respondeu nesta terça-feira, 28, a fala do vereador de Caxias do Sul, Sandro Fantinel que foi contra os baianos resgatados situação análogo à escravidão no Rio Grande do Sul.

“Xenofóbico e idiota. Um cidadão desse merece voltar às aulas para aprender mais sobre direitos dos trabalhadores. Vai ter que pagar sim para baianos e para qualquer outra pessoa, independente de onde seja. Isso é direito”, rebateu o edil soteropolitano.



O petista disse também que essas declarações são de quem está querendo defender os financiadores de campanha. "Nós sabemos como esse povo age. Defendem quem paga para eles estarem ali, representando essas empresas que lucram em cima do trabalho de exploração”.

De acordo com Suíca, essas empresas devem responder na Justiça e o Ministério do Trabalho intervir e punir os patrões.

“Querem manter trabalhadores baianos em situação de trabalho análogo à escravidão para produzir vinhos para os ricos beberem. Isso é uma vergonha. É esse tipo de gente que queria comandar o Brasil. São pessoas assim que não consideram os direitos dos nordestinos. Somos trabalhadores, suamos muito para levar o pão de cada dia para casa. Esse vereador deveria renunciar e pedir desculpas. Ou melhor, seus pares deveriam lhe enquadrar para que não fale mais besteiras em plenário. Não consigo entender o que esse rapaz tem na cabeça. É um infeliz”, completou Luiz Carlos Suíca.

Nas denúncias contra as empresas de vinhos, estão inclusas jornadas de trabalho que chegavam a ultrapassar 15h diárias, alimentação estragada, torturas com eletrochoque e também péssimas condições onde trabalhadores descansavam.

Com as informações que foram divulgadas nos meios de comunicação do Brasil, os trabalhadores foram prometidos a receber cerca de R$ 4 mil. As vítimas ficavam reféns dos patrões que exigiam deles o pagamento até de itens básicos. Alguns dos trabalhadores preferiam fazer dívidas do que comer a comida estragada que lhe ofereciam.