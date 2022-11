Lula embarca na manhã desta segunda para o Egito

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva(PT), viaja nesta segunda-feira, 14, para o Egito, onde deverá participar da Conferência do Clima da Organizações das Nações Unidas (ONU), a COP 27. O petista deve embarcar por volta das 7h, do Aeroporto Internacional em Guarulhos, em São Paulo, em um avião fretado.

A COP 27 teve início no dia 6 de novembro na cidade de Sharm El Sheikh. No evento são discutidos medidas de enfrentamento à mudança climática. No egito, Lula deve também ter encontros com autoridades de vários países.

Antes da viagem, no sábado, 12, Lula passou por exames no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Os médicos de Lula encontraram alterações inflamatórias decorrentes do esforço vocal e uma pequena área de leucoplasia na laringe.

No entanto, nenhum indício de células canceriginas foram encontradas. O presidente eleito está em remissão de um câncer desde 2011. O demais testes apresentaram normalidade.