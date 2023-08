Lula envia mensagem de pesar a familiares de torcedores do Corinthians

O presidente Luis Inácio Lula da Silva (PT) enviou mensagem aos familiares dos torcedores mortos no acidente com um ônibus em Minas Gerais. O veículo retornava do jogo entre o time paulista e Atlético-MG, em Belo Horizonte.

"Meus sentimentos aos familiares e amigos dos sete torcedores do Corinthians que morreram em desastre, na madrugada deste domingo, em Brumadinho, Minas Gerais, disse o presidente.

Lula disse ainda torcer pela recuperação dos feridos e pela apuração das causas do acidente com o ônibus.

"Precisamos de paz e de veículos de transporte em boas condições nas estradas, porque não há como recuperar vidas perdidas", finalizou.

Meus sentimentos aos familiares e amigos dos sete torcedores do Corinthians que faleceram em desastre, na madrugada deste domingo, em Brumadinho, Minas Gerais. Torço pela recuperação dos feridos e pela apuração das causas do acidente com o ônibus. Precisamos de paz e de veículos… — Lula (@LulaOficial) August 20, 2023