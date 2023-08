Lula exalta SUS após transplante de coração realizado em Faustão

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), falou pela primeira vez sobre o transplante realizado pelo apresentador Faustão. O mandatário fez questão de exaltar o papel do Sistema Único de Saúde (SUS). A fala do presidente aconteceu no encerramento de sua transmissão semanal na internet, a Conversas com o Presidente.

"Você viu que o Faustão recebeu o coração? Quem cuida disso é o SUS. Eu desejo ao Faustão que viva mais cem anos com esse coração novo, que seja corintiano. Faustão, se for corintiano, você vai viver mais 100 anos. Quando eu completar 120, você ainda estará jovem, falando de futebol ou de qualquer outra coisa. Espero que Deus te ajude e que você se recupere logo", afirmou o mandatário.

O procedimento ao qual foi submetido provocou nas redes sociais acusações de que o apresentador teria sido beneficiado na lista de pacientes à espera de um transplante.