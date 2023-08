Mãe e filha são presas por suspeita de sequestrar e matar professora

Uma mulher e a sua filha de 14 anos foram presas no sábado, 12, por suspeita de sequestrar, matar e carbonizar o corpo de uma professora no Rio de Janeiro. A vítima, identificada como Vitória Romana Graça, de 26 anos, tinha um relacionamento amoroso com a adolescente, segundo informações da Polícia Civil.

O desaparecimento da professora foi notificada à polícia na quinta-feira, 10. Após o sequestro, familiares receberam pedido de resgate pela mulher. A polícia também informou que a sua conta bancária foi movimentada.

No curso das investigações, ps policiais encontraram o corpo carbonizado de Vitória na casa das suspeitas, na comunidade Cavalo de Aço, em Senador Camará, também na zona oeste.

A mãe e a filha foram presas tentando fugir no bairro de Santa Cruz. A mulher presa tinha um mandado de prisão em aberto por roubo qualificado e após audiência de custódia, o flagrante foi convertido em preventiva.