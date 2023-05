Mais de 30 pessoas são presas por aplicar 'golpe do nudes'

Um grupo de 30 pessoas, suspeitas de participarem de uma organização criminosa responsável por aplicar o "golpe dos nudes", foi preso pela Polícia Civil, nesta segunda-feira, 30. A operação contabiliza vítimas em 12 estados, entre eles, a Bahia.

Ao todo, são cumpridos 11 mandados de prisão preventiva, 30 de prisão temporária, 33 de busca e apreensão e 25 bloqueios de contas bancárias. Todas as prisões aconteceram em cidades do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

A organização criminosa é suspeita dos crimes de extorsão, corrupção de menores, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e porte ilegal de arma de fogo. Desde o começo da investigação policial, há pouco menos de um ano, 140 pessoas foram presas apenas no estado gaúcho.

As vítimas incluem pessoas do ‘alto escalão’, como por exemplo, empresários, médicos e políticos. A investigação capturou 80 vítimas do golpe em todo o país. Além da Bahia, os seguintes estados têm pessoas que sofreram o golpe: Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

Ao todo, o prejuízo gira em torno de R$ 5 milhões. O crime envolvia a extorsão de usuários de redes sociais, sobretudo homens mais velhos, depois do envio de fotos íntimas. Após a troca de mensagens, um suposto parente ou autoridade policial ligava dizendo que a jovem era menor de idade.

De acordo com informações do g1, falsas delegacias da Polícia Civil foram descobertas na cidade de Novo Hamburgo, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Além disso, a Polícia Civil descobriu que uma adolescente, de 17 anos, foi aliciada pela organização criminosa. A cada pacote de imagens, ela recebia até R$ 200.