Marca de azeite famosa tem venda proibida no Brasil
Redação
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a proibição da comercialização de todos os lotes do azeite de oliva extra virgem da marca San Oliveto em todo o Brasil. A medida foi publicada nesta terça-feira, 21, no Diário Oficial da União (DOU).
Além de suspender a venda, a Anvisa determinou a apreensão do produto e proibiu sua distribuição, fabricação, importação, propaganda e uso
Segundo a agência, a decisão foi tomada porque o azeite possui origem desconhecida