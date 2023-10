Marina anuncia reforço para combater fogo na Amazônia | A TARDE

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse na sexta-feira, 13, que "não existe fogo natural na região [da Amazônia]" e que os incêndios na Amazônia é resultado da prática do desmatamento.

"Nós estamos reforçando, entre hoje (sexta-feira) e segunda-feira (16), com quase 150 brigadistas. São brigadistas que estão sendo retirados de outras regiões do país para reforçar as ações no estado do Amazonas", explicou o presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, Rodrigo Agostinho.

A fala foi dita durante uma coletiva que anunciou o reforço de 149 brigadistas para combater as queimadas, depois que Manaus ser encoberta por fumaça, mais uma vez. Agora, a região passará a contar com 289 brigadistas. Até a quinta, eram mais de 2,7 mil focos de calor no estado, segundo Marina.

"É um cenário bastante preocupante e que, portanto, vai exigir do poder público e da sociedade, de modo geral, uma ação de consciência ao que está acontecendo no mundo. Nós não estamos mais vivendo com as regularidades climáticas com as quais nós convivíamos. Esse diagnóstico foi feito há mais de 30 anos e era dito e redito que este momento chegaria. Infelizmente, ele chegou", completou.

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) doarão 200 kits de proteção individual e de combate de incêndio. Estão inclusos nesse kit; capacetes, balaclavas, óculos, lanternas de cabeça e cantis.

Conforme o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), foram registrados cerca de 2.770 focos de queimadas até o feriado. O que seria o maior número em um só mês.