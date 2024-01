Mega-Sena sorteia valor estimado de R$ 6,5 milhões neste sábado | A TARDE

O Concurso 2.671 da Mega-Sena, com sorteio neste sábado, 6, pode pagar um prêmio de R$ 6,5 milhões para quem acertar as seis dezenas.

Quem quiser concorrer ao prêmio tem até as 19h (horário de Brasília) para fazer as apostas nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa Econômica Federal em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, tem o valor de R$ 5 reais.

O sorteio vai ser realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Caixa.