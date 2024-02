Militares investigados pela PF serão afastados, diz Comandante | A TARDE

Os militares que foram alvos dos mandados da operação Tempus Veritatis (do latim, hora da verdade) serão preventivamente afastados do Exército. O comandante da força, general Tomás Paiva, já teria avisado internamente os quatro oficiais, investigados por envolvimento no planejamento de uma tentativa de golpe de estado.

A informação foi divulgada pela jornalista Carla Araújo, em sua coluna no portal Uol. Segundo a coluna, a avaliação feita pela cúpula do Exército é que as medidas judiciais contra os oficiais precisam ser respeitadas e que é preciso "individualizar a culpa" e que "quem errou tem que responder".

O Exército enviou equipes para acompanhar as operações da Polícia Federal, que teve mandados autorizados pelo ministro Alexandre de Moraes. A medida é comum em caso de mandados contra oficiais, para o caso de haver alguma resistência.

O general Tomás Paiva ainda está se inteirando do teor completo da decisão de Moraes e espera ver quais medidas cautelares foram impostas aos militares. Mesmo assim, como forma preventiva, Tomás Paiva já avisou que quer os oficiais longe das suas funções.