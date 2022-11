Ministro do Supremo, Barroso emite nota após ser hostilizado em SC

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso, emitiu uma nota sobre o episódio em Porto Belo, Santa Catarina, onde precisou ser escoltado após ser visto em um restaurante na noite dessa quinta-feira, 3. Um grupo de manifestantes se reuniu no entorno do estabelecimento e começou a ofendê-lo.

Bolsonaristas da cidade foram até o restaurante onde o ministro Barroso jantava e iniciaram uma onda de hostilização. O ministro precisou sair do local sob escolta policial.

No decorrer da noite, bolsonaristas identificaram a casa onde Barroso estava hospedado no bairro Vila Nova e se dirigiram ao local. Policiais federais e militares foram acionados para proteger a residência.

Leia nota na integra

O ministro Luís Roberto Barroso estava em Porto Belo, Santa Catarina, na última quinta-feira (3) para compromisso pessoal. Quando jantava com amigos em um restaurante, pessoas que participavam de bloqueios de estradas e que foram dispersadas iniciaram um protesto do lado de fora, e o ministro preferiu retirar-se para não causar transtornos aos demais clientes do local.

Ao retornar para a casa onde estava hospedado, a equipe de segurança detectou que um grupo identificara o lugar onde ficaria o ministro e começou a convocar outras pessoas para o local, fazendo ruído perturbador para toda a vizinhança e paralisando a circulação nas ruas adjacentes.

A manifestação ameaçava fugir ao controle e tornar-se violenta, tendo a segurança aventado o uso de força policial para dispersar a aglomeração. Diante disso, o ministro, em respeito à vizinhança e para evitar confronto entre polícia e manifestantes, retirou-se do local.

O ministro sequer chegou a ver os manifestantes e não houve proximidade física ou agressão. Tampouco houve qualquer registro de dano patrimonial nos locais, que seja de conhecimento do ministro.

A democracia comporta manifestações pacíficas de inconformismo, mas impõe a todos os cidadãos o respeito ao resultado das urnas. O desrespeito às instituições e às pessoas, assim como as ameaças de violência, não fazem bem a nenhuma causa e atrasam o país, que precisa de ordem e paz para progredir.