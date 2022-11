Ministro Gilmar Mendes suspende investigação sobre fraude na FGV

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes, determinou nesta sexta-feira, 18, a suspensão de uma ação da Justiça Federal que investigava um esquema de fraude, corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo a Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Segundo Gilmar Mendes, a análise dos fatos não são de competência da Justiça Federal. O magistrado ainda declarou, em sua decisão, que tal "circunstância constitui flagrante ilegalidade que tem se repetido nos inúmeros casos acima descritos".

Além disso, o ministro do STF criticou casos relacionados à Operação Lava Jato e mandou notificar as corregedorias do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Conselho Nacional do Ministério Público ( CNMP) por haver "reiterado descumprimento de decisões proferidas" pelo STF em relação à competência da Lava Jato no Rio de Janeiro, por parte de procuradores e de juízes.

Mendes considerou, em trecho da decisão, que "houve mais uma indevida atuação expansiva por parte da Justiça Federal no Rio de Janeiro, uma vez que não consta da decisão que deflagrou a denominada Operação Sofisma os específicos elementos indicativos da competência do juízo de primeiro grau para o processamento dos fatos sob investigação".

No mesmo texto, Gilmar Mendes determinou que a investigação seja transferida para a Justiça Estadual do Rio de Janeiro.