Ministro ligado à áudio golpista irá auditar presentes de Lula

O Tribunal de Contas da União (TCU) escolheu o ministro Augusto Nardes como o relator do processo de auditorioa dos presentes recebidos pelo presidente Lula no ano de 2023.

Nardes foi o responsável por relatar o caso das joias sauditas recebidas pelo ex-presidente Bolsonaro, que passou a ser investigado pela Polícia Federal como um esquema de venda de bens.

A escolha de Nardes reacende a polêmica que foi instaurada após um áudio golpista ser atribuído ao ministro em novembro de 2022. Na ocasião, Nardes haveria dito "estar acontecendo um movimento muito forte nas casernas" após a derrota de Bolsonaro para Lula e que um golpe de estado seria questão de "pouco tempo".

A auditoria acontece após pedido do deputado federal Junio Amaral (PL-MG). Como é um pedido oficial do Congresso Nacional, o TCU é obrigado a cumprir a ordem e instaurar a auditoria. Porém, o encaminhamento do resultado dependerá exclusivamente do parecer do relator.