Moraes determina que PRF informe efetivo em manifestações em rodovias

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a Polícia Rodoviária Federal informe, em até 48h, o efetivo mobilizado nas rodovias desde 28 de outubro.

Ele pediu ainda que sejam informados eventuais recrutamentos realizados para o segundo turno das eleições de 2022, incluindo o local de trabalho de cada grupo. O ministro também havia exigido da PRF um relatório com as multas aplicadas aos motoristas insatisfeitos com a derrota do presidente Jair Bolsonaro.

Na quinta-feira, 3, Moraes ordenou que a Polícia Federal busque a identificação dos proprietários dos veículos utilizados nos bloqueios. No fim da sessão deste dia, ele afirmou que "movimentos criminosos serão combatidos e os responsáveis serão responsabilizados na forma da lei".

Segundo comunicado da Polícia Rodoviária Federal, todas as vias federais estão livres de interrupção total do fluxo da pista, mas 13 vias interditadas possuem obstrução parcial.