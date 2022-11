Moraes se reúne com PM para avaliar bloqueios nas estradas

O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, se reúne na manhã desta quarta-feira, 23, em Brasília, com comandantes da Polícia Militar.



Oficialmente, o encontro tem como objetivo fazer um balanço do trabalho conjunto nas últimas eleições e projetar o trabalho para os próximos pleitos.

Mas, integrantes da área de segurança pública acreditam que os bloqueios golpistas e a atuação criminosa da Polícia Rodoviária Federal serão o real rema da reunião. A informação é do site Metrópoles.

Serão discutidos ainda os relatórios das manifestações, com registros de integrantes, placas de caminhões, nomes e empresas com ligação com as manifestações, considerados ilegais pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

O convite para a reunião foi enviado aos comandos das PMs no dia 8 de novembro. Pelo menos dois comandantes não irão, os de Santa Catarina e do Paraná.

O comandante da PM do Paraná, coronel Hudson Leôncio Teixeira, alegou incompatibilidade de agenda. No último dia 2, ele foi flagrado negociando com manifestantes, apesar de Moraes naquele momento já ter ordenado o desbloqueio das rodovias no país.

No vídeo que circulou nas redes sociais, ele diz que não multará os manifestantes por enquanto e confessa estar, com isso, prevaricando.

“Nós temos bom senso, mas eu preciso que vocês tenham esse bom senso. Porque senão a gente vai fazer o que a lei está determinando. Na verdade, a gente está prevaricando, já deveria ter feito. Vamos começar a aplicar a multa de todo mundo aí. Multa de trânsito e aquela multa de R$ 100 mil”, afirmou.

