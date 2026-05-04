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Morre terceira vítima do acidente aéreo com avião que bateu em prédio em BH

Empresário Leonardo Berganholi, de 50 anos, chegou a ser socorrido com vida, mas não resistiu

Leilane Teixeira
Por

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Imagem ilustrativa da imagem Morre terceira vítima do acidente aéreo com avião que bateu em prédio em BH
- Foto: Reprodução

Moreu na tarde desta segunda-feira, 4, o empresário Leonardo Berganholi, de 50 anos, uma das vítimas do acidente aéreo que terminou com um avião de pequeno porte atingindo um prédio residencial em Belo Horizonte. Com a morte dele, subiu para três o número de vítimas fatais.

Ele chegou a ser socorrido com vida, mas não resistiu aos ferimentos, segundo informações da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig).

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Pai e filho na aeronave

Leonardo estava na aeronave ao lado do filho, Arthur Schaper Berganholi, de 25 anos, que foi socorrido em estado grave. Ele permanece internado no Hospital João XXIII, assim como Hemerson Cleiton Almeida Souto, de 53 anos, outro ocupante do avião.

O voo teve início em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, com seis pessoas a bordo. Ao chegar ao Aeroporto da Pampulha, na capital mineira, dois passageiros desembarcaram e um novo integrante, Hemerson, embarcou.

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Na sequência, o grupo voltou a decolar, agora com cinco pessoas, com destino a São Paulo. Os ocupantes têm ligação com a empresa Uaitag, que atua no setor de tecnologia e cartões.

Minutos depois da decolagem, o piloto relatou dificuldades à torre de controle. Pouco tempo depois, o avião caiu no estacionamento de um prédio residencial.

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Tags:

Acidente aéreo aviação Belo Horizonte

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