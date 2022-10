Motoristas poderão gravar corridas usando câmera do celular

A Uber anunciou nesta quinta-feira, 27, que os motoristas vinculados ao aplicativo poderão gravar corridas utilizando a câmera do celular. Inicialmente, os testes no Brasil serão realizados em Santos e em João Pessoa. As cidades Cincinnati, Louisville e Nova York, dos Estados Unidos, também farão parte da etapa.

A empresa já permitia que os motoristas utilizassem câmera em seus veículos, no entanto, a Uber reconhece que a instalação pode ser complexa. O novo modelo permitirá que os profissionais registrem áudio e vídeo das viagens com a câmera frontal.

Em comunicado, a Uber afirmou que os passos seguintes serão definidos de acordo com o retorno dos motoristas que irão participar dos testes. As gravações serão criptografadas e os profissionais não terão acesso às imagens posteriormente. O arquivo poderá ser analisado em caso de registros de incidentes.

Além da Uber, as autoridades competentes também podem solicitar as imagens. Ainda não há previsão de lançamento em outras cidades do Brasil.