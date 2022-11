MP pede que PF investigue diretor da PRF por omissão em protestos

O Ministério Público Federal (MPF) acionou a Polícia Federal nesta quarta-feira, 2, pedindo que investigue o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques.

O MPF pede que seja apurada a omissão de Silvinei nos bloqueios em rodovias por bolsonaristas que protestam contra o resultado da eleição, além da realização de blitze durante o segundo turno.

"É que, conforme amplamente divulgado na imprensa, as blitze praticadas pela polícia não atenderam à ordem do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e teriam sido executadas sob orientação de ofício expedido pelo diretor-geral da PRF", diz trecho do documento.

O MPF questiona ainda se a operação no domingo, 30, feriu a legislação e ofenderam o "livre exercício do direito de voto". Caso a investigação aponte responsabilidade, o Ministério Público Federal pode caracterizar crimes de prevaricação e violência política.

No domingo, 30, durante as denúncias de operações em diversas regiões do país, principalmente no Nordeste, que estavam impedindo eleitores de exercerem o voto, internautas resgataram uma publicação de Silvinei, feita um dia antes, manifestando apoio a reeleição de Bolsonaro.