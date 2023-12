Mulher é ferida no peito com facada em MS; marido é suspeito do crime | A TARDE

Uma mulher de 49 anos foi ferida por um corte de facada na madrugada desta quarta-feira, 20, no Parque dos Novos Estados, em Campo Grande (MS). Segundo a polícia, o suspeito do crime é o marido da vítima e ainda não foi localizado.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o casal teve uma briga por causa de ciúmes que o marido demonstrada, após voltarem de uma festa. Em determinado momento, o homem desferiu um soco em seu olho esquerdo, causando uma lesão. Logo na sequência, ele pegou a faca e atingiu o seio direito da vítima, causando um rasgo na região de 5 centímetros.

A Polícia Militar, ao chegar no local, encontrou a vítima seminua, com casa revirada e com vários objetos quebrados, além das marcas de sangue por todo o cômodo. A faca foi encontrada caída no meio da rua e o suspeito havia fugido de motocicleta antes da chegada das autoridades.

A vítima foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Nova Bahia. Ela passa bem. O caso foi registrado na Deam da cidade.