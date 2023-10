Mulher morre após ser esmagada em queda de cavalo | A TARDE

Uma mulher de 32 anos morreu esmagada por um cavalo neste domingo, 1º, dentro de um Haras, no Lago Oeste, no Distrito Federal.

A acidente aconteceu quando a mulher montava o animal, que caiu sobre ela. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a vítima teve parada cardiorrespiratória e morreu no local. Para fazer o socorro, ainda foi acionado o resgate aéreo, mas não deu tempo.

Até o momento, não há informações sobre o ocorrido.