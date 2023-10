Mulher que matou marido com 25 facadas nas costas é condenada no DF

Uma mulher que matou o marido com 25 facadas nas costas após ter uma crise de ciúmes foi condenada a 14 anos de prisão em regime fechado. O crime ocorreu em 19 de março de 2015, no Gama (DF).

A denúncia foi feita pelo Ministério Público do DF e Territórios (MPDF). A Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri do Gama entendeu que a autora, identificada como Elza Maria dos Santos, não deu chances de defesas à vítima, Ronan Felix da Silva.

Para o promotor de Justiça Lucas Salomé, o crime surpreendeu pela crueldade e pelo sentimento de posse.

“O MPDFT busca rigorosas punições para autores de feminicídio e outros crimes contra a mulher, mas, nesse caso, o que se viu foi o oposto: uma mulher que nutria sentimento egoístico de posse em relação ao marido, a ponto de controlar os lugares a que ele poderia ir e as pessoas com quem poderia ter contato. Ela atacou a vítima pelas costas e o agrediu com 25 facadas em diversas áreas do corpo. Além disso, fugiu do local e deixou a vítima agonizando até a morte”, explicou.