Não há sobreviventes da queda de helicóptero em SP, diz PM | A TARDE

Os quatro ocupantes de um helicóptero que estava desaparecido desde o dia 31 de dezembro de 2023 e que foi encontrado nesta sexta-feira, 12, não sobreviveram à queda. A informação é da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

"Infelizmente, queria dar uma notícia diferente. Mas todos estão mortos. Foram identificados quatro corpos na aeronave", disse o coronel Ronaldo de Oliveira, comandante da aviação da PM, em coletiva nesta sexta.

Os corpos serão encaminhados para o IML (Instituto Médico Legal). A perícia da Polícia Civil está no local onde os destroços foram encontrados. A PM ainda explicou que somente a pericia vai determinar a causa da morte.

Os ocupantes do helicóptero são: Luciana Rodzewics, de 45 anos; Letícia Ayumi Rodzewics Sakumoto, de 20 anos (filha de Luciana); Raphael Torres, 41 anos (amigo de Luciana e Letícia) e Cassiano Tete Teodoro, de 44 anos (o piloto).

A aeronave sumiu há 12 dias, no domingo, 31 de dezembro de 2023, quando os quatro ocupantes iriam passar o réveillon em Ilhabela, no Litoral Norte do estado. No entanto, não chegou ao destino. Uma busca foi iniciada envolvendoPolícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros de São Paulo.