Número de mortos após temporal no Litoral Norte de SP chega a 54

Sobe para 54 o número de mortes após as fortes chuvas que atingiram o Litoral Norte paulista. São 53 óbitos em São Sebastião e um em Ubatuba. Pelo menos 38 corpos foram liberados para sepultamento: 13 homens, 12 mulheres e 13 crianças

Nesta sexta, 24, sexto dia de busca, os bombeiros começaram a utilizar escavadeiras para remover lama e detritos deixados pela chuva. Os novos dados do governo estadual apontam que são 2.251 desalojados e 1.815 desabrigados por conta do temporal.

Os trabalhos se concentram na Barra do Sahy, bairro de São Sebastião, onde várias casas foram soterradas e pessoas foram arrastadas por uma avalanche de lama nas ruas. O Hospital Regional do Litoral Norte, em Caraguatatuba, ainda tem 17 pessoas internadas com estado de saúde estável.

As chuvas que atingiram os municípios do litoral norte paulista no último fim de semana estão entre as maiores tragédias da história do estado. Foi também o maior acumulado de chuva de que se tem registro no país, atingindo a marca de 682 milímetros em Bertioga e 626 milímetros em São Sebastião, no período de 24 horas.

A região mais atingida foi a Barra do Sahy, em São Sebastião, onde houve desmoronamento de encostas e soterramento de casas e de pessoas. Uma pessoa morreu em Ubatuba e ao menos 49 em São Sebastião.