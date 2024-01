Número de profissionais no 'Mais Médicos' aumenta 105% em 2023 | A TARDE

Um balanço do Ministério da Saúde mostra que o programa Mais Médicos mostrou um aumento de 105% no número de profissionais atuando no ano de 2023. Com 28.200 vagas preenchidas em 82% do território nacional, 86 milhões de pessoas, de acordo com o Ministério da Saúde, foram beneficiadas pelo programa. Ao longo do período, 744 novos municípios passaram a ser atendidos.

Os números mostram também que todos os 34 distritos sanitários indígenas foram integrados ao Mais Médicos.

“Um avanço importante diante da desassistência enfrentada por essa população nos últimos anos”, avaliou o ministério.

No território Yanomami, o número de profissionais passou de 9 para 28. Ao todo, 977 novos profissionais atuam na saúde indígena.

Ainda de acordo com a pasta, 41% dos participantes desistiram do programa em edições anteriores, “por falta de perspectiva profissional”.

O Mais Médicos é classificado pelo governo federal como uma grande estratégia nacional para a formação de especialistas. A expectativa é que, nos próximos anos, cada equipe de saúde da família passe a contar com um especialista. Atualmente, o país registra mais de 50 mil equipes de saúde da família e mais de 10 mil médicos de família e comunidade.