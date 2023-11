Pai é preso após atirar contra aluno que brigava com seu filho em SP | A TARDE

Um homem foi preso após atirar e acertar um aluno que estaria brigando com seu filho. O caso aconteceu em uma escola estadual em São Bernardo dos Campos, no estado de São Paulo.

Informações preliminares apontam que o rapaz teria sacado a arma para defender o filho, que estaria tendo uma briga com um grupo de alunos. O disparo teria sido em direção ao chão, mas ricocheteou e atingiu o ombro de um dos estudantes.

Por conta do ocorrido, o jovem foi encaminhado a um hospital e o seu quadro de saúde é estável. Já o responsável por efetuar o disparo que atingiu o estudante foi preso pela polícia.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o momento em que o pai discute com cerca de cinco alunos, chegando, inclusive, a agredir um deles com um empurrão. Em outro momento, o filho do suspeito é agredido por dois alunos e desce do carro com a arma em punho.

Após a confusão, o homem entra no veículo com o filho, e a discussão continua. Os estudantes se juntam, chutam a porta e quebram o espelho do carro, mas o homem arranca e vai embora.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), após diversos minutos de conversa entre o autor do disparo e a esposa, o homem aceitou fazer contato com a polícia e se entregou.

Por meio de nota, a Secretaria Estadual da Educação disse que repudia toda violência dentro ou fora do ambiente escolar.