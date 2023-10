Paraquedista goiano morre após salto no interior de SP | A TARDE

Durante um salto de paraquedas, em Boituva, interior paulista, o empresário goiano, Humberto Siqueira Nogueira, 49 anos, morreu na tarde dessa quarta-feira, 11.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros local, Humberto chegou a ser socorrido e levado para um hospital da cidade, porém não resistiu. O empresário, que tinha experiência em esportes radicais com grupos de paraquedistas, teve uma parada cardiorrespiratória.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Itapetininga (SP). Humberto vai ser sepultado no cemitério Jardim das Palmeiras, em Goiânia, às 8h desta próxima sexta-feira,13. O sepultamento está marcado para às 11h, no mesmo local.

Esse foi o segundo caso de morte que envolveu paraquedistas em Boituva, em 2023. Em julho, Rodrigo de Barros Aleixo de Souza, de 44 anos, se acidentou ao pousar do salto, e morreu após 11 dias internado.

A Associação de Paraquedismo informou, na ocasião, que houve um erro fatal no pouso. Rodrigo tinha mais de 20 anos de experiência, mas estava em alta velocidade quando atingiu o solo.