Passageira grava momento em que chamas saem de motor de avião; veja

Um incidente em um voo da companhia aérea GOL, na tarde de segunda-feira, 9, foi registrado por uma passageira que mostrou o momento exato que chamas saem de um dos motores de uma aeronave Boeing. As imagens foram gravadas por uma pessoas que estava a bordo do voo G3-1023, com origem no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e destino Congonhas, em São Paulo.



A aeronave havia acabado de decolar e já estava passando dos 9 mil pés de altitude (2.700 metros), quando o motor enfrentou problemas, soltou chamas e um estouro foi percebido. Ainda não há a confirmação, mas ao que parece o motor da aeronave atingiu algum pássaro, que ao entrar no motor, gerou um descompasso e subsequente chama. O motor foi desligado e o avião pousou no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio, 25 minutos após ter decolado.

Assista:

Reprodução | Redes Sociais

Em nota oficial a GOL informou que o voo G3 1023 desta segunda-feira, 9, entre Santos Dumont (SDU) e Congonhas (CGH), apresentou um problema técnico no motor após a decolagem e alternou para o Galeão (GIG). A tripulação cumpriu os procedimentos previstos e a aeronave pousou normalmente.



Os clientes impactados receberam o devido atendimento e foram remarcados para os próximos voos com destino a CGH. Em relação aos motores das aeronaves da frota, a GOL reforça que cumpre à risca o programa de manutenção preventiva recomendado pelo fabricante, aprovado e auditado pelas autoridades de aviação civil. Além disso, adota medidas adicionais para alcançar os mais altos níveis de qualidade e confiabilidade, o que inclui um monitoramento em tempo real dos parâmetros de cada motor de suas aeronaves tanto pela GOL quanto pelo fabricante.



A GOL reitera que todas as ações tomadas em relação a este voo asseguram o foco na Segurança, valor número 1 da Companhia.