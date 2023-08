Pecuarista e filho morrem após avião cair em floresta, em Rondônia

O pecuarista e piloto Garon Maia e seu filho, Francisco Veronezi Maia, de apenas 11 anos, morreram após a queda de um avião bimotor em uma área de mata fechada na divisa entre Rondônia e Mato Grosso. A área do acidente fica na divisa entre Vilhena (RO) e Comodoro (MT).

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o avião Beechcraft Baron 58 decolou do aeroporto de Vilhena (RO) por volta de 17h50 e desapareceu do radar minutos depois. Os destroços foram encontrados na manhã de domingo, 30.

Durante as buscas, militares adentraram a pé na área de mata fechada e encontraram os destroços do bimotor e os corpos de pai e filho.

O Centro de Investigação de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) irá iniciar os trabalhos para identificar os motivos da queda do bimotor.