Petrobras reabre investigação sobre importunação sexual

A Polícia Civil do Rio de Janeiro concluiu uma investigação por importunação sexual no Edifício Senado, que aconteceu em 2022. A denúncia foi feita por uma analista terceirizada da Petrobras, identificada como Aline Silva Mendes Pinto, junto ao Ministério Público (MP-RJ). Segundo a profissional, o ato foi cometido por um colega de trabalho, que é apontado como o autor de diferentes episódios de importunação.

Apesar da queixa, em julho do último ano, a ouvidoria da estatal arquivou o caso depois de alegar falta de provas relacionadas com a acusação, de acordo com informação divulgada pelo g1. A analista recebeu um e-mail em dezembro daquele ano comunicando que não foi possível confirmar o abuso sexual por falta de testemunhas, imagens ou documentos.

Já o Ministério Público do Rio de Janeiro informou que o inquérito concluído pela 5ª Delegacia de Polícia em setembro está sendo analisado pela 1ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal de Violência Doméstica da área Centro do Núcleo Rio de Janeiro.

Aline comunicou o caso aos superiores diretos e registrou queixa na Ouvidoria da Petrobras e na Polícia Civil. De acordo com a funcionária, o inquérito policial demorou meses para ter andamento e foi concluído só depois de julho.

A funcionária diz que depois de retornar do almoço, foi abordada pelo funcionário, quando os dois estavam sozinhos numa sala. Ela relata que os dois estavam sentados. O colega de trabalho estava com um dos pés no chão e o outro prendendo a cadeira dela.

A funcionária afirma que quando se levantou, ele colocou a mão nela, mas a mesma empurrou e saiu do local. Mas não tinha nenhuma pessoa para relatar o que aconteceu ou pedir ajuda.

O que diz a Petrobras

A Petrobras informou na terça-feira, 26, que decidiu realizar outra análise da apuração interna do caso e que procurou acesso aos documentos emitidos pelas autoridades, com o objetivo de descobrir novos elementos de apuração e caracterização dos fatos.

Em outro caso, sobre abuso sexual cometido contra três mulheres no Centro de Pesquisas (Cenpes) na Ilha do Furacão, Zona Norte do Rio, a Petrobras mudou a conduta em relação a denúncias internas de assédio depois de investigações da Polícia Civil e do Ministério Público (MP). A empresa só demitiu o funcionário Cristiano Medeiros de Souza, acusado pelos assédios, após uma denúncia do MP do Rio.