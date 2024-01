Piloto morre em queda de helicóptero no Maranhão | A TARDE

Um piloto morreu na queda de um helicóptero nesta terça-feira, 2, em uma fazenda entre as cidades de Santa Luzia e Buriticupu, no estado do Maranhão.

A vítima, identificada como José Rondinelle da Encarnação Rodrigues, 43 anos, fazia a aplicação de produtos agrícolas na lavoura de uma fazenda do Grupo Maratá, de acordo com a Polícia Militar. Ainda não há informações sobre a causa do acidente e se outros ocupantes estavam na aeronave no momento da tragédia.

José chegou a ser encaminhado a um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos. A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou que o avião, de prefixo PT-YGI, havia sido fabricado em 1998.

A aeronave era de propriedade do piloto, mas não tinha autorização para fazer serviços de táxi aéreo e estava com o Certificado de Aeronavegabilidade (documento que comprova que o avião estava em condições de voar com segurança) suspenso.