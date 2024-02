Pizzaria entrega pizza de papelão a cliente que fez Pix de um centavo | A TARDE

Depois de ser vítima de vários golpes, o dono de uma pizzaria, em Colinas do Tocantins, respondeu de forma bem humorada após receber um pedido acompanhado de uma transferência via pix de R$ 0,01. O caso aconteceu no último dia 17 e o golpista enviou um comprovante adulterado no valor de R$ 74,90, preço da pizza solicitada.

O proprietário, ao perceber a tentativa de golpe, enviou ao endereço do espertinho uma pizza de papelão. “Eles ligam aqui e tentam vários tipos de golpes. Esse foi um deles. Ele (o golpista) solicitou a pizza e pediu o meu Pix, falou que ia pagar e mandou um centavo para pegar os dados da minha conta, alterou o valor, alterou o nome e me mandou um comprovante falso como se tivesse feito no valor da pizza”, contou o dono da pizzaria.

Depois de receber o pedido, o não perdeu a pose e respondeu com deboche pelo whatsapp. “Top demais oh”, disse na mensagem.