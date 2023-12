PL que regulamenta trabalho por app deve ser assinado em janeiro | A TARDE

O Projeto de Lei (PL), que regulamenta o trabalho por aplicativo, deve ficar pronto no primeiro mês do ano de 2023. Ao menos é a expectativa que o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, apresentou durante entrevista coletiva realizada na quinta-feira, 21.

“Fechamos as bases econômicas, resta escrever isso, mas escrever é tão importante ou mais do que as bases negociais. Vamos combinar data em mês de janeiro para [o presidente] Lula assinar e entregar ao parlamento”, disse.

Ainda de acordo com o ministro, a mesa de negociação com os representantes dos trabalhadores de transporte de passageiros segue aberta.

“Sempre estaremos abertos para novas propostas. Se desejarem, estamos abertos para voltar à mesa e fazer uma proposta a tempo. Quando encaminharmos projeto de lei, se não houver acordo, vamos apresentar e dar ao parlamento a visão do governo com os mesmos conceitos do transporte de pessoas”, pontuou Marinho.