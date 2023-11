PM que investigava milícias é morta em emboscada na frente de casa | A TARDE

A policial militar do Rio de Janeiro, Vaneza Lobão, foi morta quando chegava em casa da academia junto com sua mulher, no bairro Santa Cruz, na capital do estado, na noite desta sexta-feira, 24.



Responsável pela investigação de milícias, Vaneza foi baleada com tiros de fuzil por suspeitos encapuzados em um carro preto, segundo a Delegacia de Homicídios, que está à frente do caso. A Polícia Federal deve colaborar na investigação, a pedido do Ministério da Justiça.

Vaneza Lobão atuava, desde 2013, na investigação de policiais militares envolvidos com milícia e jogo do bicho. Em publicação nas redes sociais, o governador Cláudio Castro disse haver indícios de que crime teve participação de milicianos.