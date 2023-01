PMs são afastados após usarem saco plástico na cabeça de mulher no RS

Dois policiais militares foram afastados após serem flagrados colocando um saco plástico na cabeça de uma mulher algemada na noite de domingo, 1º, em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Um vídeo gravado através de uma fresta da porta, que circula nas redes sociais, registrou o momento da abordagem.

O comandante do 3º Batalhão de Policia Militar, tenente-coronel Jacques Peiter, se manifestou sobre o caso na terça-feira, 3, por meio de nota. Segundo o texto, o militar disse ter tomado ciência do vídeo em que "dois homens fardados aparecem em condutas incompatíveis com a atividade policial militar", conforme o jornal Folha de S. Paulo.

null Reprodução | Redes Sociais

Ainda segundo a nota, a corregedoria "instaurou procedimento para a apuração das circunstâncias do fato". Os policiais foram afastados de suas funções até a conclusão das investigações.

A vítima relatou que a abordagem aconteceu em um bar no bairro São José, em entrevista à RBS TV. A mulher contou que trabalha no estabelecimento com o marido. E que eles teriam recebido a ordem de entrar no local pelos policiais, que fecharam o bar e fizeram um interrogatório sem sentido, além de cometer várias agressões contra eles.

O marido da mulher que aparece no vídeo também teria sido asfixiado com o saco plástico, algemado e agredido pelos militares. De acordo com a vítima, os agentes teriam levado dinheiro e bebidas do bar.

Ainda conforme a publicação, o corregedor-geral da Brigada Militar, coronel Vladimir da Rosa, considerou as imagens como 'impactantes' e declarou que elas fogem do 'padrão operacional' da corporação. A corregedoria nomeou um encarregado para as investigações e deve divulgar novas informações após a conclusão do inquérito.