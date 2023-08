Polícia busca homem que tentou tirar roupa de jovem na rua; vídeo

A polícia procura o homem que atacou uma jovem de 18 anos na tarde de terça-feira, 1º, na Colônia Agrícola Samambaia, no Distrito Federal. Câmeras de segurança mostraram o momento que a vítima foi abordada, no meio da rua. O assediador passou pelo local do crime pilotando uma moto.

Ele não chegou a solicitar os pertences da mulher, apenas partiu para um ataque que visava a retirada das suas peças de roupa, segundo informações da Polícia Militar, com base em depoimento da mãe da jovem.

Pelas imagens, é possível notar que a vítima corre assustada. Ela contou aos policiais que teve arranhões nas nádegas por causa do ataque do homem, que ainda tentou tapar sua boca e chegou a levantar a sua saia.

O autor do crime ainda não foi localizado. Informações sobre o mesmo podem ser passadas para o 197 ou por meio do site da Polícia Civil do DF. O anonimato é garantido.