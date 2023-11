Polícia Federal investiga vazamento de prova de redação do Enem | A TARDE

A Polícia Federal vai investigar o vazamento de imagens da prova de redação do Enem, aplicada neste domingo, primeiro dia do exame nacional do ensino médio. O Inep, organizador do exame, acionou a PF após a imagem circular nas redes sociais.

A imagem mostra a página do tema da redação, com os respectivos textos motivacionais. De acordo com o Inep, a informação inicial é de que as postagens passaram a circular depois do início da aplicação.

A redação do Enem 2023 é sobre "Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil". O tema escolhido vem sendo elogiado por internautas e professores.

Por meio da assessoria de imprensa, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) informou que, ao identificar qualquer tipo de irregularidade, como parece ter acontecido, é procedimento padrão avisar a Polícia Federal para a apuração dos fatos.

Os portões do Enem fecharam às 13h e, às 13h30, começou a prova. Os alunos podem começar a sair às 15h30, mas sem o conteúdo do exame. Isso só é possível para os que deixam os locais de prova a partir das 18h30.

A foto que mostra a página do Enem 2023 com o tema e as instruções para a realização da redação deste ano começou a ser compartilhada nas redes sociais por volta de, pelo menos, 14h30, horário em que os alunos ainda estavam impedidos de deixar a sala com a prova.